За сутки 5 апреля Воздушные Силы уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов
06.04.2022, 01:30
Фото: ВС ВСУ
5 апреля Воздушные Силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Как отмечается, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения украинской ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.
Оккупанты наносят ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.
В течение 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ сбили восемь крылатых ракет.
Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.
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