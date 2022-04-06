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За сутки 5 апреля Воздушные Силы уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 01:30
За сутки 5 апреля Воздушные Силы уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

5 апреля Воздушные Силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Как отмечается, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения украинской ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.

Оккупанты наносят ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

В течение 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ сбили восемь крылатых ракет.

Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.

Читайте также: На востоке уничтожены 80 российских оккупантов, 4 танка и до 20 бронемашин

Наталия Медведева
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