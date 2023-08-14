Украинские военные показали "Smart HIMARS": гибрид уничтоженной РСЗО и "буханки" – фото

Инженеры и умельцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали свою кустарную установку реактивного огня: советский полноприводный микроавтобус УАЗ повышенной проходимости, в просторечьи "буханка", с тремя направляющими от "Града".

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За миниатюрные габариты военные назвали такой аппарат "Smart HIMARS".

"Эффективно уничтожать врага и оставаться незаметными для контрбатарейной борьбы противника – такая задача стояла перед нашими мастерами-воинами. Золотые руки + УАЗ + донорские направляющие от уничтоженных российских РСЗО = малый, проходимый и эффективный мини-"Град", – говорится в описании машины.

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Военные отметили, что их мини-РСЗО не такая шумная, как оригинальные РСЗО на шасси "Уралов" и ЗИЛов, проста в использовании, и чтобы подготовить ее к бою, достаточно нескольких минут.

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М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, способная бить залпом из шести реактивных снарядов GMLRS, летящих на 70 км, или одной оперативно-тактической ракетой ATACMS (до 300 км). Вторые Вашингтон не дает Украине уже больше года.

Ракеты ATACMS и Taurus для Украины: Киев обещает применять их только в границах 1991 года.

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