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Украинские военные показали "Smart HIMARS": гибрид уничтоженной РСЗО и "буханки" – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 12:14
Украинские военные показали
Фото: 53 бригада

Инженеры и умельцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали свою кустарную установку реактивного огня: советский полноприводный микроавтобус УАЗ повышенной проходимости, в просторечьи "буханка", с тремя направляющими от "Града".

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За миниатюрные габариты военные назвали такой аппарат "Smart HIMARS".

"Эффективно уничтожать врага и оставаться незаметными для контрбатарейной борьбы противника – такая задача стояла перед нашими мастерами-воинами. Золотые руки + УАЗ + донорские направляющие от уничтоженных российских РСЗО = малый, проходимый и эффективный мини-"Град", – говорится в описании машины.

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Военные отметили, что их мини-РСЗО не такая шумная, как оригинальные РСЗО на шасси "Уралов" и ЗИЛов, проста в использовании, и чтобы подготовить ее к бою, достаточно нескольких минут.

Нажмите на фото ниже, чтобы увеличить их:

М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, способная бить залпом из шести реактивных снарядов GMLRS, летящих на 70 км, или одной оперативно-тактической ракетой ATACMS (до 300 км). Вторые Вашингтон не дает Украине уже больше года.

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Євген Пилипенко
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