Українські військові показали "Smart HIMARS": гібрид знищеної російської РСЗВ та "буханки" – фото
Інженери та умільці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали свою кустарну установку реактивного вогню: радянський повнопривідний мікроавтобус УАЗ підвищеної прохідності, у просторіччі "буханка", з трьома напрямними від "Града".
За мініатюрні габарити військові назвали такий апарат "Smart HIMARS".
"Ефективно знищувати ворога і залишатися непомітними для контрбатарейної боротьби противника – таке завдання стояло перед нашими майстрами-воїнами. Золоті руки + УАЗ + донорські напрямні від знищених російських РСЗВ = малий, прохідний та ефективний міні-"Град", – йдеться в описі машини.
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Військові зазначили, що їхня міні-РСЗВ не така гучна, як оригінальні РСЗВ на шасі "Уралів" та ЗІЛів, проста у використанні, і щоб підготувати її до бою, достатньо кількох хвилин.
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М142 HIMARS – американська багатофункціональна ракетна установка, здатна бити залпом із шести реактивних снарядів GMLRS, що летять на 70 км, або однією оперативно-тактичною ракетою ATACMS (до 300 км). Останні Вашингтон не дає Україні вже понад рік.
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