Украинцы переименовали Южную железную дорогу: результаты опроса в Дие

В приложении Дия завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги – одного из филиалов Укрзалізниці. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В общем к опросу присоединились более 860 400 пользователей, большинство из которых предпочли вариант Харьковская железная дорога — 335 600 голосов.

До этого в Дие проводился опрос по переименованию Юго-Западной железной дороги. Новым названием для нее стала Центральная железная дорога.

13 февраля 2023 года украинцам в Дие предлагали выбрать лучшую военную марку Укрпошты.

27 февраля в Дие появилась функция, благодаря которой можно подать заявление на брак не выходя из дома.

6 марта в Дие проводился опрос о том, следует ли оставлять 8 Марта праздничным и выходным днем.

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Мілана Головань

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