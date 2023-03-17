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Украинцы переименовали Южную железную дорогу: результаты опроса в Дие

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 10:40
Украинцы переименовали Южную железную дорогу: результаты опроса в Дие - Фото
Фото: Укрзалізниця

В приложении Дия завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги – одного из филиалов Укрзалізниці. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В общем к опросу присоединились более 860 400 пользователей, большинство из которых предпочли вариант Харьковская железная дорога — 335 600 голосов.

Фото: Скриншот

До этого в Дие проводился опрос по переименованию Юго-Западной железной дороги. Новым названием для нее стала Центральная железная дорога.

Фото: Скриншот

  • 13 февраля 2023 года украинцам в Дие предлагали выбрать лучшую военную марку Укрпошты.
  • 27 февраля в Дие появилась функция, благодаря которой можно подать заявление на брак не выходя из дома.
  • 6 марта в Дие проводился опрос о том, следует ли оставлять 8 Марта праздничным и выходным днем.

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Мілана Головань
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укрзалізниця опрос Дия
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