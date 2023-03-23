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В Беларуси создан новый зенитный ракетный полк – недалеко от границы с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 11:51
В Беларуси создан новый зенитный ракетный полк – недалеко от границы с Украиной - Фото
Виктор Хренин (Фото: Минобороны Беларуси)

В Министерстве обороны Беларуси утром 23 марта заявили о создании нового зенитного ракетного полка в городе Лунинец, примерно в 51 километре от границы с Ровненской областью.

Союзники оккупантов заявили, что во время формирования полка "особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы".

Также отмечается, что сегодня Министр обороны Беларуси Виктор Хренин планирует посетить этот полк в Лунинце.

Фото: Google

  • 10 марта 2023 года посол Украины в Минске Игорь Кизим в интервью LIGA.net заявил, что диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин будут укреплять "союзное государство" Беларуси и РФ, но вторжения с севера пока не будет.
  • 12 марта командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Беларусь провела ротацию своих войск.
  • 14 марта на границе с Беларусью Силы обороны провели учения "в максимально приближенных к боевым условиях".

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Мілана Головань
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