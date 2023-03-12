Россияне в Беларуси провели ротацию своих войск – Наев

В российских войсках, которые находятся на территории Беларуси, была проведена ротация. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Facebook командования Объединенных силами.

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Наев подчеркнул, что угроза наземных действий россиян с северного направления остается низкой.

Он заявил, что недавно в Беларуси была проведена ротация находящихся там российских войск – часть из них была выведена.

"Сейчас есть информация о том, что на территории Беларуси остались на четырех полигонах палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы", – сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Наев отметил, что ситуация на северном направлении стабильная и контролируемая.

По мнению посла Украины в Минске Игоря Кизима, диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин будут укреплять "союзное государство" Беларуси и РФ, но вторжения с севера пока не будет.

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Наталія Медведєва

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