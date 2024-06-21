В Буче мужчина взорвал гранату в чужой машине – требовал водителя отвезти его к границе
В Буче мужчина сел в машину к незнакомцу и, угрожая гранатой, потребовал отвезти его к границе с соседним государством. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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Правоохранители отметили, что 21 июня, около 10:50, к ним поступил вызов от местной жительницы: женщина заявила, что возле ее дома произошел взрыв в автомобиле.
По предварительной информации, к 50-летнему водителю в авто КІА сел неизвестный ему мужчина и, угрожая гранатой, потребовал отвезти его к границе с соседним государством. Каким именно – неизвестно.
Водитель успел покинуть автомобиль, в это время мужчина взорвал боеприпас и погиб на месте. Владелец КІА не пострадал.
- В Броварах Киевской области вечером 11 мая 2024 года прогремел взрыв, было двое пострадавших – мужчина, бросивший гранату, и полицейский.
- 12 мая фигуранту из Броваров вручили подозрение по двум статьям.
- Ему инкриминировали подозрение в посягательстве на жизнь правоохранителя и в незаконном обращении с оружием – грозит 15 лет тюрьмы.
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