У Бучі чоловік підірвав гранату в чужій машині – вимагав водія відвезти його до кордону
У Бучі чоловік сів у машину до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
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Правоохоронці зазначили, що 21 червня, близько 10:50, до них надійшов виклик від місцевої мешканки: жінка заявила, що біля її будинку стався вибух в автомобілі.
За попередньою інформацією, до 50-річного водія в авто КІА сів невідомий йому чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Якої саме – невідомо.
Водій встиг покинути авто, в цей час чоловік підірвав боєприпас та загинув на місці. Власник КІА не постраждав.
- У Броварах Київської області ввечері 11 травня 2024 року пролунав вибух, було двоє постраждалих – чоловік, який кинув гранату, та поліціянт.
- 12 травня фігуранту з Броварів вручили підозру за двома статтями.
- Йому інкримінували підозру в посяганні на життя правоохоронця та в незаконному поводженні зі зброєю – загрожує 15 років тюрми.
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