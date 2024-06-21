У Бучі чоловік підірвав гранату в чужій машині – вимагав водія відвезти його до кордону
Фото: Поліція Київської області

У Бучі чоловік сів у машину до незнайомця і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Правоохоронці зазначили, що 21 червня, близько 10:50, до них надійшов виклик від місцевої мешканки: жінка заявила, що біля її будинку стався вибух в автомобілі.

За попередньою інформацією, до 50-річного водія в авто КІА сів невідомий йому чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його до кордону з сусідньою державою. Якої саме – невідомо.

Водій встиг покинути авто, в цей час чоловік підірвав боєприпас та загинув на місці. Власник КІА не постраждав.

Фото: Поліція Київщини
Фото: Поліція Київщини
Фото: Поліція Київщини
Фото: Поліція Київщини

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