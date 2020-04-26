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В Черновицком СИЗО протест против заключенного с COVID-19, охрана применила силу

В Черновицком СИЗО протест против заключенного с COVID-19, охрана применила силу - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
26.04.2020, 11:38

В Черновицком СИЗО к семерым заключенным была применена сила из-за протеста против заключенного с коронавирусом

В Черновицком СИЗО заключенные протестовали против содержания под стражей заболевшего COVID-19, к ним применили силу. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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По ее словам, в ночь с 24 на 25 апреля заключенные Черновицкого СИЗО начали высказывать массовое недовольство прибытием заключенного с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. Администрация СИЗО утверждает, что заключенные призывали к неповиновению и баррикадировались.

В 8 утра 25 апреля персонал СИЗО попытались не пустить в три камеры. В результате к семерым заключенным была применена сила.

В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Одному из них потребовалась срочная медицинская помощь из-за венозного кровотечения, он был вывезен на скорой за пределы СИЗО.

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В данный момент проводится служебная проверка. Заболевший COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке, состояние его здоровья удовлетворительное.

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Денис Юдин
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