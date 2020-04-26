В Черновицком СИЗО протест против заключенного с COVID-19, охрана применила силу

Иллюстративное фото: LIGA.net

В Черновицком СИЗО заключенные протестовали против содержания под стражей заболевшего COVID-19, к ним применили силу. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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По ее словам, в ночь с 24 на 25 апреля заключенные Черновицкого СИЗО начали высказывать массовое недовольство прибытием заключенного с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. Администрация СИЗО утверждает, что заключенные призывали к неповиновению и баррикадировались.

В 8 утра 25 апреля персонал СИЗО попытались не пустить в три камеры. В результате к семерым заключенным была применена сила.

В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Одному из них потребовалась срочная медицинская помощь из-за венозного кровотечения, он был вывезен на скорой за пределы СИЗО.

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В данный момент проводится служебная проверка. Заболевший COVID-19 находится в отдельной камере, в изолированном блоке, состояние его здоровья удовлетворительное.

Некоторые страны в условиях карантина пошли на освобождение большого количества заключенных.

пошли на освобождение большого количества 8 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что массового освобождения заключенных в Украине не будет.

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