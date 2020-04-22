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В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным

В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным - Фото
Фото 2 - пресс-служба Нацполиции
22.04.2020, 15:10

Девушку, которая напоила собаку спиртным, оштрафовали за жесткое обращение с животными

В Черновицкой области девушка напоила собаку спиртным. Полицейские оштрафовали ее за жесткое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

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21 апреля полицейские увидели в интернете видео, где девушка поит животное алкоголем. Вскоре они установили ее личность.

Правоохранители опросили 18-летнюю девушку, получив от нее письменное объяснение. Девушка признала вину и рассказала, что "выполняла задание из игры, суть которой заключается в том, чтобы напоить животное алкоголем". Ее оштрафовали. 

  • 28 февраля 2019 года полицейские прошли тренинг по защите животных от жестокости.
  • 31 декабря 2019 года сообщалось, что киевлянина будут судить за убийство собаки.
  • 1 февраля 2020 года сообщалось, что полицейского будут судить за жестокое обращение с животными.
Владислав Сердюк
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жестокое обращение с животными Нацполиция черновицкая область
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