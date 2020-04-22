В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным

Фото 2 - пресс-служба Нацполиции

В Черновицкой области девушка напоила собаку спиртным. Полицейские оштрафовали ее за жесткое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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21 апреля полицейские увидели в интернете видео, где девушка поит животное алкоголем. Вскоре они установили ее личность.

Правоохранители опросили 18-летнюю девушку, получив от нее письменное объяснение. Девушка признала вину и рассказала, что "выполняла задание из игры, суть которой заключается в том, чтобы напоить животное алкоголем". Ее оштрафовали.

28 февраля 2019 года полицейские прошли тренинг по защите животных от жестокости.

31 декабря 2019 года сообщалось, что киевлянина будут судить за убийство собаки.

1 февраля 2020 года сообщалось, что полицейского будут судить за жестокое обращение с животными.