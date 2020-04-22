В Черновицкой области девушку оштрафовали за то, что она напоила собаку спиртным

В Черновицкой области девушка напоила собаку спиртным. Полицейские оштрафовали ее за жесткое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
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21 апреля полицейские увидели в интернете видео, где девушка поит животное алкоголем. Вскоре они установили ее личность.
Правоохранители опросили 18-летнюю девушку, получив от нее письменное объяснение. Девушка признала вину и рассказала, что "выполняла задание из игры, суть которой заключается в том, чтобы напоить животное алкоголем". Ее оштрафовали.