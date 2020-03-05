В Черновицкой области в жилом доме возник пожар: погиб взрослый и трое детей

В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области в частном жилом доме произошел пожар. Погибли четыре человека: трое детей и взрослый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Погибшие дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения. В итоге пожар самоликвидировался, причины возгорания не сообщаются.
К разбору завалом были привлечены восемь спасателей и одна единица техники.
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