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В Черновцах COVID-реанимации заполнены на 100%, школы и детсады отправляют на дистанционку

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 18:06
В Черновцах COVID-реанимации заполнены на 100%, школы и детсады отправляют на дистанционку - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Черновцах в COVID-реанимациях не осталось свободных мест, с 1 ноября все школы и дошкольные учреждения область переходят на дистанционную работу. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая ОГА.

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Как отмечается, реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%.

"Много больных и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице №4 и №3 – 100% и 93% соответственно", – говорится в сообщении.

Власти области решили, что с 1 ноября все школы Буковины будут учиться дистанционно. Также дистанционно в ближайшие две недели будут работать заведения внешкольного образования всех форм собственности. Это касается также учреждений художественного и спортивного направлений.

В Черновцах COVID-реанимации заполнены на 100%, школы и детсады отправляют на дистанционку

В Черновцах COVID-реанимации заполнены на 100%, школы и детсады отправляют на дистанционку
  • 30 октября в Украине обновили зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В красную зону вошли семь новых областей, Черновицкая осталась оранжевой.
  • За сутки 30 октября в Украине выявили 17 430 заболевших коронавирусом, умерли 336 инфицированных, выздоровели 5269 человек, были госпитализированы – 5663.
Наталия Медведева
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черновцы коронавирус
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