В Черновцах COVID-реанимации заполнены на 100%, школы и детсады отправляют на дистанционку

В Черновцах в COVID-реанимациях не осталось свободных мест, с 1 ноября все школы и дошкольные учреждения область переходят на дистанционную работу. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая ОГА.

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Как отмечается, реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%.

"Много больных и в отделениях городских медицинских учреждений. Самые высокие показатели в городской больнице №4 и №3 – 100% и 93% соответственно", – говорится в сообщении.

Власти области решили, что с 1 ноября все школы Буковины будут учиться дистанционно. Также дистанционно в ближайшие две недели будут работать заведения внешкольного образования всех форм собственности. Это касается также учреждений художественного и спортивного направлений.

30 октября в Украине обновили зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В красную зону вошли семь новых областей, Черновицкая осталась оранжевой.

За сутки 30 октября в Украине выявили 17 430 заболевших коронавирусом, умерли 336 инфицированных, выздоровели 5269 человек, были госпитализированы – 5663.

Наталия Медведева

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