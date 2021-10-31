Коронавирус. В Украине – 17 430 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек
31.10.2021, 08:20
Иллюстративное фото: Роман Балук
За сутки 30 октября в Украине выявили 17 430 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 198). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине умерли 336 инфицированных (днем ранее – 541), выздоровели 5269 человек (5305), были госпитализированы – 5663 (5305). 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были не вакцинированы, отмечают в МОЗ.
По всей стране сделали 97 286 тестов на коронавирус (144 621).
На утро 31 октября в Украине зарегистрировали 2 922 302 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 729 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 436 213.
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. Вчера красную зону ввели еще в семи областях.
- 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии