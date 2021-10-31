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Коронавирус. В Украине – 17 430 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине – 17 430 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки 30 октября в Украине выявили 17 430 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 198). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 336 инфицированных (днем ранее – 541), выздоровели 5269 человек (5305), были госпитализированы – 5663 (5305). 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были не вакцинированы, отмечают в МОЗ. 

По всей стране сделали 97 286 тестов на коронавирус (144 621). 

На утро 31 октября в Украине зарегистрировали 2 922 302 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 729 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 436 213. 

Читайте также: Туризм. Украина осталась в зеленом списке ЕС, несмотря на рекорды по COVID-19

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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