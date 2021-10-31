Коронавирус. В Украине – 17 430 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек

За сутки 30 октября в Украине выявили 17 430 заболевших коронавирусом (днем ранее – 26 198). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 336 инфицированных (днем ранее – 541), выздоровели 5269 человек (5305), были госпитализированы – 5663 (5305). 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе были не вакцинированы, отмечают в МОЗ.

По всей стране сделали 97 286 тестов на коронавирус (144 621).

На утро 31 октября в Украине зарегистрировали 2 922 302 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 67 729 заразившихся коронавирусом, выздоровели – 2 436 213.

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Владислав Сердюк

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