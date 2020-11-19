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В Черновцах определились итоги выборов. Действующий мэр не попал во второй тур

19.11.2020, 14:21
В Черновцах определились итоги выборов. Действующий мэр не попал во второй тур - Фото
Алексей Каспрук (Фото - promin.cv.ua)

Алексей Каспрук уступил на выборах мэра Черновцов Роману Кличуку и Виталию Михайлишину

В Черновицкой области официально установлены результаты на выборах в областной совет, а также депутатов горсовета и мэра Черновцов. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий:

12 мандатов – Слуга народа;

9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская солидарность;

7 мандатов – Аграрная партия;

6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.

Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.

Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.

В городской совет Черновцов прошли семь партий:

11 мандатов – Единственная альтернатива;

6 мандатов – Команда Михайлишина, Евросолидарность и Пропозиция;

5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;

3 мандата – Родной город.

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Денис Юдин
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