В Черновцах определились итоги выборов. Действующий мэр не попал во второй тур
Алексей Каспрук уступил на выборах мэра Черновцов Роману Кличуку и Виталию Михайлишину
В Черновицкой области официально установлены результаты на выборах в областной совет, а также депутатов горсовета и мэра Черновцов. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
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В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий:
12 мандатов – Слуга народа;
9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская солидарность;
7 мандатов – Аграрная партия;
6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.
Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.
Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.
В городской совет Черновцов прошли семь партий:
11 мандатов – Единственная альтернатива;
6 мандатов – Команда Михайлишина, Евросолидарность и Пропозиция;
5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;
3 мандата – Родной город.
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