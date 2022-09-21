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В Днепре появилась улица Степана Бандеры

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:51
В Днепре появилась улица Степана Бандеры - Фото
Днепр на Днепре (скриншот из видео)

Горсовет Днепра окончательно утвердил переименование улицы Шмидта в центре города в улицу Бандеры. Об этом написал в Facebook глава городской военной администрации Борис Филатов.

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"Короче, одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", – написал он.

По словам мэра, еще в 2015 году он обещал другу, основателю движения Правый Сектор Дмитрию Ярошу, увековечить имя политического деятеля, одного из идеологов украинского националистического движения XX века.

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Он напомнил о лозунге националистов – "Воля народам! Воля людині!"

"Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так кратко и емко. Свобода, и только она, вот то, за что стоит сражаться. Не за автократию, не за вождизм, не за ограничение прав граждан. За Свободу", – отметил он.

Улица Бандеры на карте центра Днепра

Ранее Филатов анонсировал, что 21 сентября на сессии горсовета будет рассмотрен вопрос о переименовании 45 топонимов.

Петицию о переименовании ранее подала Елена Коваленко. Она аргументировала идею тем, что Отто Шмидт "был тесно связан с тоталитарным коммунистическим режимом", а в Днепре "топонимика до сих пор не находит достойное место для одного из лидеров Украинской национально-освободительной борьбы XX века".

"Именно в Днепре действовало наиболее разветвленное в центрально-восточной Украине бандеровское подполье, которое вело борьбу с нацистскими оккупантами", – отметила автор петиции.

Євген Пилипенко
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Степан Бандера война переименование днепр борис филатов
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