В Донецкой области майор полиции ударил женщину прикладом автомата - ГБР

В случае, если вина правоохранителя будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы

Государственное бюро расследований в Донецкой области подозревает майора полиции в превышении полномочий, правоохранитель во время исполнения обязанностей якобы ударил прикладом автомата женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Инцидент произошел 28 февраля 2020 года. Полицейский прибыл, вместе со следственно-оперативной группой, на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов Торецкого.

К правоохранителям вышли двое мужчин и женщина, которая попыталась выяснить цель приезда правоохранителей. "В ответ майор металлическим прикладом автомата ударил женщину по лицу. От удара она упала на землю. Позже врачи диагностировали у нее легкие телесные повреждения", - отметили в ГБР.

ГБР сообщило о подозрении майору полиции. Его подозревают в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УКУ).

В случае признания вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

29 июля во Львовской области полицейский сбил пешехода и сбежал, потерпевший в коме.

Наталия Софиенко

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