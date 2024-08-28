В Донецкой области россияне убили КАБом семью из четырех человек

Последствия удара (Фото: Офис генпрокурора)

В Донецкой области в результате российского авиаудара погибла целая семья – супруги и двое детей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, 28 августа россияне сбросили управляемую авиабомбу на село Измайловка Покровского района. КАБ ударил по частному сектору, попав в дом.

Под завалами домовладения погибла целая семья – родители 45 и 53 лет, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Тела жертв российского удара были деблокированы спасателями.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

26 августа Донецкая ОВА сообщила о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми.

Вечером 27 августа россияне нанесли удар по Изюму Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе дети.

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