У Донецькій області росіяни вбили КАБом родину з чотирьох людей

Наслідки удару (Фото: Офіс генпрокурора)

У Донецькій області внаслідок російського авіаудару загинула ціла родина – подружжя та двоє дітей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, 28 серпня росіяни скинули керовану авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. КАБ поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок.

Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – батьки віком 45 та 53 роки, а також їхній син 17 і донька 24 років. Тіла жертв російського удару деблокували рятувальники.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

26 серпня Донецька ОВА повідомила про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми.

Увечері 27 серпня росіяни завдали удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого постраждали 12 людей, зокрема діти.

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