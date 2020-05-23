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Впервые за годы агрессии РФ на Донбассе суд вынес приговор за пропаганду войны

Впервые за годы агрессии РФ на Донбассе суд вынес приговор за пропаганду войны - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
23.05.2020, 08:50

На Донбассе объявили приговор за пропаганду войны. Впервые за время агрессии РФ

В Донецкой области впервые за годы агрессии России объявлен приговор за пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

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Суд вынес обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по статье о пропаганде войне - впервые за годы вооруженного конфликта на Донбассе.

Было установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя женщина распространяла в соцсети текстовые записи с призывами к изменению границ территории и госграницы Украины. Также она распространяла в интернете изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.

Она приговорена к трем годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

  • 31 января СБУ запретила въезд российскому певцу Сюткину. Причиной запрета стало высказывание певца о "целесообразности" оккупации Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
  • Вчера сообщалось, что СБУ запретила въезд продюсеру Фадееву и четырем неонацистам.
Владислав Сердюк
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