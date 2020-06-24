В Галиче затопило больницу, где есть больные COVID-19: пациентов эвакуируют

Наводнения на Западной Украине (фото - Arsen Avakov/Twitter)

В городе Галич, Ивано-Франковская область, затопило районную больницу. Больных эвакуируют. Среди них есть инфицированные коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Ивано-Франковской области с инспекцией.

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"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть больные коронавирусом", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что ситуация в области критическая: "Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года". По его словам, после обеда будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приниматься решения для преодоления последствий стихии.

23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуируют из аварийных домов.

начались сильные паводки 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации

Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем , главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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