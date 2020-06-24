Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Галиче затопило больницу, где есть больные COVID-19: пациентов эвакуируют

В Галиче затопило больницу, где есть больные COVID-19: пациентов эвакуируют - Фото
Наводнения на Западной Украине (фото - Arsen Avakov/Twitter)
24.06.2020, 12:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о результатах инспекции в равнинной части Ивано-Франковской области

В городе Галич, Ивано-Франковская область, затопило районную больницу. Больных эвакуируют. Среди них есть инфицированные коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Ивано-Франковской области с инспекцией. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть больные коронавирусом", - заявил Шмыгаль. 

Премьер-министр рассказал, что ситуация в области критическая: "Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года". По его словам, после обеда будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приниматься решения для преодоления последствий стихии. 

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

Смотрите также: "Черный Черемош разбушевался". Видео мощного потока на реке в Карпатах

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Галич затопление больница Ивано-Франковская область Денис Шмыгаль коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 