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В Харькове готовятся окончательно вернуть проспекту имя Жукова

В Харькове готовятся окончательно вернуть проспекту имя Жукова - Фото
Снос памятника Жукову в Харькове (фото - Нацполиция области)
22.01.2020, 15:37

Геннадий Кернес сделал соответствующее распоряжение

В Харькове готовятся официально и окончательно вернуть имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. Соответствующее распоряжение мэра Харькова Геннадия Кернеса опубликовано на сайте горсовета.

В распоряжении отмечается, что мероприятия по переименованию будут проводиться "учитывая отчет и обобщенные предложения, поступившие во время проведения общественного обсуждения".

Кернес распорядился провести предварительные работы (представление, смету расходов и расчеты, связанные с переименованием), а также подготовить проект решения Харьковского горсовета об изменении наименования проспекта.

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георгий жуков Харьков Геннадій Кернес
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