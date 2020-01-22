В Харькове готовятся окончательно вернуть проспекту имя Жукова

В Харькове готовятся официально и окончательно вернуть имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. Соответствующее распоряжение мэра Харькова Геннадия Кернеса опубликовано на сайте горсовета.
В распоряжении отмечается, что мероприятия по переименованию будут проводиться "учитывая отчет и обобщенные предложения, поступившие во время проведения общественного обсуждения".
Кернес распорядился провести предварительные работы (представление, смету расходов и расчеты, связанные с переименованием), а также подготовить проект решения Харьковского горсовета об изменении наименования проспекта.
Читайте также: Похороны "Русской весны". Как громады Украины победили идею федерализации