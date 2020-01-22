В Харькове готовятся окончательно вернуть проспекту имя Жукова

Снос памятника Жукову в Харькове (фото - Нацполиция области)

В Харькове готовятся официально и окончательно вернуть имя советского маршала Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко. Соответствующее распоряжение мэра Харькова Геннадия Кернеса опубликовано на сайте горсовета.

В распоряжении отмечается, что мероприятия по переименованию будут проводиться "учитывая отчет и обобщенные предложения, поступившие во время проведения общественного обсуждения".

Кернес распорядился провести предварительные работы (представление, смету расходов и расчеты, связанные с переименованием), а также подготовить проект решения Харьковского горсовета об изменении наименования проспекта.

В начале мая на сайте Харьковской мэрии опубликовали электронные петиции, которые требовали вернуть проспекту и станции метро имя Жукова. Тогда же Кернес заявил, что поставит на голосование вопрос о возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жукова, которого считают военным преступником.

Кернес возвращении советского названия В июне 2019 года Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в честь Жукова.

Тогдашний г лава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил Керенсу тюрьмой .

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