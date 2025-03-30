В Харькове количество пострадавших из-за атаки беспилотников выросло до 30 – фото

Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов)

Количество пострадавших от атаки российскими беспилотниками вечером 29 марта в Харькове увеличилось до 30. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Среди пострадавших пятеро детей. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 15-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Предварительно погибли два человека. Погиб 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, Россия нанесла по городу шесть ударов.

Один по Холодногорскому району Харькова – прямое попадание в частный жилой дом, под его завалами обнаружили тело погибшей женщины, и пять попаданий в Шевченковском районе, одно из которых – также по частному жилому дому привело к гибели мужчины.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов