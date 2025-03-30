У Харкові кількість постраждалих через атаку безпілотників зросла до 30 – фото
Кількість людей, які постраждали від атаки російськими безпілотниками ввечері 29 березня у Харкові збільшилася до 30. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Серед постраждалих п'ятеро дітей. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 15-річна дівчина госпіталізована у важкому стані.
Попередньо загинули двоє людей. Загинув 67-річний чоловік і 70-річна жінка.
За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, Росія нанесла по місту шість ударів.
Один по Холодногірському району Харкова – пряме влучання у приватний житловий будинок, під завалами якого виявили тіло загиблої жінки, і п'ять влучань у Шевченківському районі, одне з яких – також по приватному житловому будинку спричинило загибель чоловіка.
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