У Харкові кількість постраждалих через атаку безпілотників зросла до 30 – фото

Наслідки удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов)

Кількість людей, які постраждали від атаки російськими безпілотниками ввечері 29 березня у Харкові збільшилася до 30. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Серед постраждалих п'ятеро дітей. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 15-річна дівчина госпіталізована у важкому стані.

Попередньо загинули двоє людей. Загинув 67-річний чоловік і 70-річна жінка.

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, Росія нанесла по місту шість ударів.

Один по Холодногірському району Харкова – пряме влучання у приватний житловий будинок, під завалами якого виявили тіло загиблої жінки, і п'ять влучань у Шевченківському районі, одне з яких – також по приватному житловому будинку спричинило загибель чоловіка.

Фото: Олег Сінєгубов

Фото: Олег Сінєгубов