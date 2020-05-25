В Харькове коронавирусом заболели 20 медиков инфекционной больницы

По состоянию на 24 мая коронавирус диагностировали у 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщает местное издание KharkivToday.
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Заболели пять врачей и 15 медсестер.
По данным пресс-службы Харьковской ОГА, коронавирус выявили у директора медучреждения Павла Нартова, начмеда, заведующего анестезиологией и двух анестезиологов из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление.
Больницей по факту руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.
"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", - рассказали в пресс-службе облгосадминистрации.
Накануне заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов сообщил, что "обстановка в больнице на грани взрыва".
В Харьковской области по состоянию на 24 мая заболели 910 человек, за сутки - 18.
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