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В Харькове коронавирусом заболели 20 медиков инфекционной больницы

В Харькове коронавирусом заболели 20 медиков инфекционной больницы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
25.05.2020, 06:32

Заразились COVID-19 пять врачей и 15 медсестер областной инфекционной больницы

По состоянию на 24 мая коронавирус диагностировали у 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщает местное издание KharkivToday.

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Заболели пять врачей и 15 медсестер.

По данным пресс-службы Харьковской ОГА, коронавирус выявили у директора медучреждения Павла Нартова, начмеда, заведующего анестезиологией и двух анестезиологов из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление.

Больницей по факту руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.

"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь",  - рассказали в пресс-службе облгосадминистрации. 

Накануне заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов сообщил, что "обстановка в больнице на грани взрыва".

В Харьковской области по состоянию на 24 мая заболели 910 человек,  за сутки - 18.

  • На утро 24 мая коронавирус подтвержден у 20 986 украинцев, 617 человек умерли, 7 108 пациентов выздоровели.

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Арина Толина
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