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В шести областях Украины - ни одного нового случая коронавируса: карта

В шести областях Украины - ни одного нового случая коронавируса: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
24.05.2020, 11:35

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве

В шести областях Украины за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

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С начала эпидемии более 3000 заболевших выявили в Черновицкой области, более 2500 - в Киеве,  более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.

В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Луганской областях за сутки не выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусом.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

Данные по областям:

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Черновицкая - 3028 заболевших (64 за сутки);

Киев - 2623 (54);

Киевская - 1419 (44);

Ровенская - 1417 (49);

Львовская - 1333 (48);

Ивано-Франковская - 1277 (3);

Тернопольская - 1115 (7);

Закарпатская - 1061 (19);

Харьковская - 910 (18);

Винницкая - 889 (36);

Днепропетровская - 869 (4);

Одесская - 827 (6);

Волынская - 771 (12);

Житомирская - 626 (8);

Кировоградская - 473 (7);

Запорожская - 410 (7);

Черкасская - 388 (1);

Хмельницкая - 346 (17);

Николаевская - 280 (0);

Полтавская - 266 (0);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 143 (0);

Черниговская - 129 (2);

Луганская - 43 (0).

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Денис Юдин
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