В шести областях Украины - ни одного нового случая коронавируса: карта

В шести областях Украины за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.
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С начала эпидемии более 3000 заболевших выявили в Черновицкой области, более 2500 - в Киеве, более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.
В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Луганской областях за сутки не выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусом.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.
Данные по областям:
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Черновицкая - 3028 заболевших (64 за сутки);
Киев - 2623 (54);
Киевская - 1419 (44);
Ровенская - 1417 (49);
Львовская - 1333 (48);
Ивано-Франковская - 1277 (3);
Тернопольская - 1115 (7);
Закарпатская - 1061 (19);
Харьковская - 910 (18);
Винницкая - 889 (36);
Днепропетровская - 869 (4);
Одесская - 827 (6);
Волынская - 771 (12);
Житомирская - 626 (8);
Кировоградская - 473 (7);
Запорожская - 410 (7);
Черкасская - 388 (1);
Хмельницкая - 346 (17);
Николаевская - 280 (0);
Полтавская - 266 (0);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 166 (0);
Донецкая - 143 (0);
Черниговская - 129 (2);
Луганская - 43 (0).
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