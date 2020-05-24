В шести областях Украины - ни одного нового случая коронавируса: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В шести областях Украины за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

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С начала эпидемии более 3000 заболевших выявили в Черновицкой области, более 2500 - в Киеве, более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.

В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Луганской областях за сутки не выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусом.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

Данные по областям:

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Черновицкая - 3028 заболевших (64 за сутки);

Киев - 2623 (54);

Киевская - 1419 (44);

Ровенская - 1417 (49);

Львовская - 1333 (48);

Ивано-Франковская - 1277 (3);

Тернопольская - 1115 (7);

Закарпатская - 1061 (19);

Харьковская - 910 (18);

Винницкая - 889 (36);

Днепропетровская - 869 (4);

Одесская - 827 (6);

Волынская - 771 (12);

Житомирская - 626 (8);

Кировоградская - 473 (7);

Запорожская - 410 (7);

Черкасская - 388 (1);

Хмельницкая - 346 (17);

Николаевская - 280 (0);

Полтавская - 266 (0);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 143 (0);

Черниговская - 129 (2);

Луганская - 43 (0).

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вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

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