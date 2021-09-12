В Харькове состоялся марш в защиту ЛГБТ. На участников никто не нападал
12 сентября в Харькове состоялся марш равенства ЛГБТ, акцию прошла без инцидентов – на участников никто не нападал. Об этом сообщает Amnesty International.
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В марш участвовали около 3000 человек, которые прошли 2,5 км по центральным улицам Харькова, чтобы призвать общество и власть признать равенство прав ЛГБТ, должным образом расследовать преступления на почве ненависти и обеспечить равный доступ к государственным институтам для всех, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Безопасность шествия обеспечивали сотрудники полиции и Службы безопасности.
По маршруту проведения марша и в прилегающих районах дежурили около 1000 представителей правоохранительных органов.
Правоохранители окружили по периметру и всю дорогу сопровождали колонну участников шествия, чтобы предотвратить возможные столкновением с противниками акции.
Как отмечается, во время мероприятия произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников прайда, которые выкрикивали дискриминационные высказывания в сторону его участников, а также устроили несколько своих митингов в городе.
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