В Харькове состоялся марш в защиту ЛГБТ. На участников никто не нападал

12 сентября в Харькове состоялся марш равенства ЛГБТ, акцию прошла без инцидентов – на участников никто не нападал. Об этом сообщает Amnesty International.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В марш участвовали около 3000 человек, которые прошли 2,5 км по центральным улицам Харькова, чтобы призвать общество и власть признать равенство прав ЛГБТ, должным образом расследовать преступления на почве ненависти и обеспечить равный доступ к государственным институтам для всех, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Безопасность шествия обеспечивали сотрудники полиции и Службы безопасности.

По маршруту проведения марша и в прилегающих районах дежурили около 1000 представителей правоохранительных органов.

Правоохранители окружили по периметру и всю дорогу сопровождали колонну участников шествия, чтобы предотвратить возможные столкновением с противниками акции.

Как отмечается, во время мероприятия произошло несколько незначительных инцидентов с участием противников прайда, которые выкрикивали дискриминационные высказывания в сторону его участников, а также устроили несколько своих митингов в городе.

30 июля в Киеве возле Офиса президента произошли столкновения полиции и противников ЛГБТ-прайда, на 12 человек составили админпротоколы.

28 августа в Одессе после завершения Марша равенства, посвященного правам ЛГБТ-людей, произошли столкновения активистов праворадикальной организации Традиция и порядок с полицейскими. Полицейские привлекли к ответственности 61 человека.

2 сентября президент Владимир Зеленский заверил США, что Украина усилит борьбу за права ЛГБТКИ+.

СПРАВКА. ЛГБТКИ+ (LGBTQ(IA+), ЛГБТК(ИА+) – акроним, который объединяет в себе различные понятия, относящиеся к гендеру и сексуальной идентичности, которая выходит за пределы гетеросексуальности. Аббревиатура сформирована из первых букв слов, обозначающих Lesbian (лесбиянок), Gay (геев), Bisexual (бисексуалов), Transgender (трансгендеров), Queer (квир), Intersex (интерсексуалов), Asexual (асексуалов). Знак плюс добавляется в конце аббревиатуры, чтобы обозначить все возможные другие идентичности в сообществе.

Читайте также: Рэп-учительница по биологии записала трек в поддержку ЛГБТ +

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.