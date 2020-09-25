В Харькове в жилом доме случился пожар, два человека погибли — фото
25.09.2020, 09:14
Пожар в Харькове (фото - dsns.gov.ua).PNG
Пожарные тушили пламя порядка семи часов
Вчера в Харькове произошел пожар, горел двухэтажный жилой дом — два человека погибли, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Пожар начался около 18:10 на втором этаже дома, ликвидировать его получилось только к 01:10 ночи. Причины возгорания пока неизвестны.
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