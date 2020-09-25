В Харькове в жилом доме случился пожар, два человека погибли — фото

Пожарные тушили пламя порядка семи часов

Вчера в Харькове произошел пожар, горел двухэтажный жилой дом — два человека погибли, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар начался около 18:10 на втором этаже дома, ликвидировать его получилось только к 01:10 ночи. Причины возгорания пока неизвестны.

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Дарья Мостовая

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