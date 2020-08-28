В Харьковской области изготовляли нелегальные тест-системы на COVID-19

При обысках изъяли 200 000 поддельных тест-наборов

В Харьковской выявили факт работы подпольного цеха по производству нелегальных тест-систем на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

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Установлено, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц — предпринимателей поставлялись в лекарственные учреждения.

"Указанная группа лиц, с целью сокрытия преступной деятельности и введение покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию отмечали другие (легальные) места ее изготовления", - уточнили в пресс-службе.

По предварительному заключению специалиста госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов было налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

На основании постановления суда провели обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 000 средств для тестов на сумму около 12 млн грн.

За минувшие сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 242 человека, всего с начала эпидемии – 8444.

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Арина Толина

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