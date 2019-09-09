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В Херсонской области в военной колонне взорвался прицеп: фото

В Херсонской области в военной колонне взорвался прицеп: фото - Фото
Взрыв в военной колонне (Фото: пресс-служба ГБР)
09.09.2019, 17:10

Инцидент расследует ГБР по статье УК о неосторожном уничтожении военного имущества

В Херсонской области во время передислокации воинской части произошло возгорание и взрыв в военной колонне. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

По информации представителя пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, в Горностаевском районе на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Во время движения произошло возгорание трейлера, после чего огонь перекинулся на прицеп. В нем находились две бочки с горюче-смазочными материалами, которые в результате взаимодействия с огнем взорвались. 

Горящие элементы были отцеплены военными, огонь потушен. Обошлось без пострадавших. На время движение на трассе было перекрыто - полиция организовала объезд проблемного участка.

В пресс-службе Госбюро расследований в понедельник сообщили, что в результате инцидента были уничтожены конструктивные элементы защитной динамической брони, что причинило значительный материальный ущерб. По факту ГБР готовит ходатайства в суд о проведении экспертиз. Квалификация происшедшего - неосторожное уничтожение военного имущества, что причинило ущерб в больших размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

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