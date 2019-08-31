В Киеве произошел масштабный пожар на стройке: фото и видео

Киев

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилищного комплекса "Бережанский". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Как сообщается, пожар произошел на стройке жилищного комплекса по адресу улица Бережанская, 15.

По предварительным данным, огнем охвачено 100 квадратных метров утеплителя.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны.

Видео пожара также было опубликовано в Facebook Киев оперативный.

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