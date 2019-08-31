Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке: фото и видео

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке: фото и видео - Фото
Киев
31.08.2019, 13:24

Пожар возник на стройке ЖК "Бережанский"

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилищного комплекса "Бережанский". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. 

Читайте также: Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию

Читайте также: Момент обрушения моста в Харькове: появилось видео

Как сообщается, пожар произошел на стройке жилищного комплекса по адресу улица Бережанская, 15.

По предварительным данным, огнем охвачено 100 квадратных метров утеплителя.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны.

Видео пожара также было опубликовано в Facebook Киев оперативный

Читайте также: Красное небо. Экологическая ситуация Кривого Рога в одном фото

Напишите нам
пожар ГСЧС
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 