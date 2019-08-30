Горят химикаты. Масштабный пожар под Львовом: фото, видео

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Депутат горсовета Львова заверяет: угрозы для жизни и здоровья населения нет

В селе Чишки Пустомитовского района Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Львовской области.

Открытые складские помещения загорелись около двух часов дня 30 августа. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

В ГСЧС сообщили, что пожар произошел на улице Леси Украинки, 53. По информации львовского медиа-хаба Твоє місто, здесь находится предприятие "Ника Друк", которое производит химические товары: краски, растворители, упаковочные материалы.

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Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Фото: Igor Zinkevych/Facebook

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Давидовский сельсовет объединенной территориальной громады (в нее входит село Чишки) обратился к местным жителям в Facebook. Чиновники просят их позакрывать все окна и двери, не выходить на улицу и не выпускать детей.

Депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич заверяет в Facebook, что угрозы для жизни и здоровья населения нет. Однако он призывает жителей прислушаться к указаниям сельсовета. 

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Теги: Львов, пожар, химикаты, чишки
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