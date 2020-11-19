В Ивано-Франковске будет карантин на выходных. Ранее власти отказывались его вводить

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив критикует решение правительства о карантине выходного дня, но признает, что действовать оно будет

В субботу и воскресенье в Ивано-Франковске будет карантин выходного дня, заявил мэр города Руслан Марцинкив в эфире радио Западный полюс. Ранее власти города отказывались вводить ограничения.

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"Правительство не обращает внимания на решения органов местной власти и трактует по своему... Поэтому, к сожалению, в субботу и воскресенье будет карантин выходного дня", – сказал Марцинкив.

Марцинкив назвал решение о карантине выходного дня половинчатым, подчеркнул вред от ограничений для бизнеса и высказал сомнения в эффективности предпринятых мер.

Денис Юдин

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