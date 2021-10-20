В Карпатах на горе Маковица спасатели нашли гранаты и мины: фото

На горе Маковица в Карпатах сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили минометные мины и гранаты времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На горе около Яремче спасатели нашли семь мин и 21 ручную гранату. Обследовано 6 гектаров территории.

Обнаруженные в поселках Езуполь и Ланчин снаряды уничтожены.

9 июня 2021 года водолазы-саперы ГСЧС с помощью подводных металлоискателей обнаружили возле Венецианского моста в киевском Гидропарке противотанковую мину ТМ-62.

12 октября сотрудники СБУ сообщили об обнаружении в Луганской области тайника с арсеналом военных средств поражения в заброшенном здании возле автобусной остановки.

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Виктория Найдёнова

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