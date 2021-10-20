В Карпатах на горе Маковица спасатели нашли гранаты и мины: фото
20.10.2021, 13:26
На Маковице нашли боеприпасы (Фото: ГСЧС)
На горе Маковица в Карпатах сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили минометные мины и гранаты времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.
На горе около Яремче спасатели нашли семь мин и 21 ручную гранату. Обследовано 6 гектаров территории.
Обнаруженные в поселках Езуполь и Ланчин снаряды уничтожены.
- 9 июня 2021 года водолазы-саперы ГСЧС с помощью подводных металлоискателей обнаружили возле Венецианского моста в киевском Гидропарке противотанковую мину ТМ-62.
- 12 октября сотрудники СБУ сообщили об обнаружении в Луганской области тайника с арсеналом военных средств поражения в заброшенном здании возле автобусной остановки.
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