В Карпатах начался сезон лавин: карта

Лавина (Иллюстративное фото: depositphotos.сom)

Со 2 января снеголавинный сезон в Карпатских горах объявлен открытым. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Лавинный сезон объявлен на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.

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Легенда карты: зеленый - низкий уровень опасности, желтый - умеренный уровень опасности.

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