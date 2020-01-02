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В Карпатах начался сезон лавин: карта

В Карпатах начался сезон лавин: карта - Фото
Лавина (Иллюстративное фото: depositphotos.сom)
02.01.2020, 09:42

Уровень опасности колеблется от низкого к умеренному

Со 2 января снеголавинный сезон в Карпатских горах объявлен открытым. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Лавинный сезон объявлен на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.

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Легенда карты: зеленый - низкий уровень опасности, желтый - умеренный уровень опасности.

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Карпаты горы лавина
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