В Киеве расследуют взрыв в Дарницком районе, из-за которого есть жертва и пострадавший

Полиция заявила, что, предварительно, на Дарнице сдетонировало неизвестное устройство

Иллюстративное фото: Depositphotos

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Дарницком районе Киева, из-за которого есть жертва и пострадавший. Об этом сообщила столичная полиция.

Предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек, еще один был травмирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи, отметили правоохранители.

В ведомстве не привели других деталей.

Ранее местные Telegram-каналы публиковали видео, как утверждается,с моментом взрыва.