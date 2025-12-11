В Киеве расследуют взрыв в Дарницком районе, из-за которого есть жертва и пострадавший
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Дарницком районе Киева, из-за которого есть жертва и пострадавший. Об этом сообщила столичная полиция.
Предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек, еще один был травмирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи, отметили правоохранители.
В ведомстве не привели других деталей.
Ранее местные Telegram-каналы публиковали видео, как утверждается,с моментом взрыва.
- В конце ноября в одном из ТЦК Одессы произошел взрыв, из-за чего были раненый и жертва.
