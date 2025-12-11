У Києві розслідують вибух у Дарницькому районі, через який є жертва й постраждалий
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Дарницькому районі Києва, через який є жертва й постраждалий. Про це повідомила столична поліція.
Попередньо, унаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина, ще одна була травмована.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи, зауважили правоохоронці.
У відомстві не навели інших деталей.
Раніше місцеві Telegram-канали публікували відео, як стверджується, з моментом вибуху.
- Наприкінці листопада в одному із ТЦК Одеси стався вибух, через що були поранений і жертва.
