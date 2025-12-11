У Києві розслідують вибух у Дарницькому районі, через який є жертва й постраждалий

Поліція заявила, що, попередньо, на Дарниці здетонував невідомий пристрій

Ілюстративне фото: Depositphotos

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Дарницькому районі Києва, через який є жертва й постраждалий. Про це повідомила столична поліція.

Попередньо, унаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина, ще одна була травмована.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи, зауважили правоохоронці.

У відомстві не навели інших деталей.

Раніше місцеві Telegram-канали публікували відео, як стверджується, з моментом вибуху.