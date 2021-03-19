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В Киевской области с воскресенья вводят локдаун

19.03.2021, 14:46
В Киевской области с воскресенья вводят локдаун - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Киевской области усиливают карантинные ограничения. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил на брифинге глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса в области и роста числа госпитализированных.

С 21 марта в Киевской области будут введены следующие ограничения:

– в транспорте можно перевозить не более 50% пассажиров от числа мест для сидения;

– разрешены богослужения только при условии наличия не менее 10 кв м на человека;

– рестораны и кафе могут работать только на доставку;

– запрещена работа ТРЦ и детских развлекательных центров;

– разрешена работа продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и цветочных магазинов;

– непродовольственные товары могут продаваться только с помощью доставки;

– закрываются заведения культуры, запрещено проведение массовых культурных мероприятий, официальные спортивные соревнования должны проводиться без зрителей;

– запрещена работа непродовольственных рынков и ярмарок;

– после каникул ученики 5-11 классов будут обучаться дистанционно.

В случае улучшения ситуации через неделю ограничения могут быть отменены.

Денис Юдин
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