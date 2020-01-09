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В Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей

В Кировоградской области неизвестный расстрелял двух людей - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции
09.01.2020, 16:55

Сообщение об убийстве поступило в полицию от местной жительницы

В Светловодскоим районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух местных жителей – мужчину и женщину. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об убийстве поступило в полицию от местной жительницы. По ее словам, неизвестный мужчина стрелял в ее родственников – мужчину и женщину 36 и 40 лет, соответственно.

В полиции сообщили, что факт нашел свое подтверждение. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Полицейские устанавливают и ищут лиц, причастных к совершению убийства.

4 января в одной из квартир на столичном Подоле были обнаружены тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти. Подозреваемые задержаны.

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стрельба убийство кировоград
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