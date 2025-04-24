В Константиновке Россия убила "Смерчем" с фугасной частью женщину с ребенком – фото
Вечером 23 апреля Россия ударила по Константиновке Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной головной частью. Погибла женщина с ребенком, еще одна женщина и мужчина получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В период с 22:05 по 22:10 российская армия нанесла четыре ракетных удара по частному сектору города.
Погибли 12-летняя девочка и 40-летняя женщина.
Кроме того, получили ранения 30-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.
- 7 апреля россияне нанесли два авиаудара по Константиновке – погиб один человек, двое ранены. Среди пострадавших – ребенок, чья семья вернулась из эвакуации.
- 19 апреля после обеда россияне совершили авиаудары по Константиновке, было известно о раненом в городе.
- 20 апреля спасателям удалось освободить тела двух погибших из-под завалов дома после российского авиаудара 19 апреля.