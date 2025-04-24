В Константиновке Россия убила "Смерчем" с фугасной частью женщину с ребенком – фото

РСЗО "Смерч" (Фото: скриншот видео)

Вечером 23 апреля Россия ударила по Константиновке Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч" с неотделимой фугасной головной частью. Погибла женщина с ребенком, еще одна женщина и мужчина получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В период с 22:05 по 22:10 российская армия нанесла четыре ракетных удара по частному сектору города.

Погибли 12-летняя девочка и 40-летняя женщина.

Кроме того, получили ранения 30-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура