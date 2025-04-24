У Костянтинівці Росія вбила "Смерчем" з фугасною частиною жінку з дитиною – фото
Увечері 23 квітня Росія вдарила по Костянтинівці Донецької області з реактивної системи залпового вогню "Смерч" з невіддільною фугасною головною частиною. Загинула жінка з дитиною, ще одна жінка та чоловік отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
У період з 22:05 до 22:10 російська армія завдала чотири ракетних удари по приватному сектору міста.
Загинули 12-річна дівчинка та 40-річна жінка.
Окрім того, зазнали поранень 30-річний чоловік і 47-річна жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та перелами. Жінку у важкому стані доставлено до лікарні.
Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.
- 7 квітня росіяни завдали два авіаудари по Костянтинівці – загинула одна людина, двоє поранено. Серед постраждалих – дитина, чия родина повернулася з евакуації.
- 19 квітня по обіді росіяни здійснили авіаудари по Костянтинівці, було відомо про пораненого у місті.
- 20 квітня рятувальникам вдалося вилучити тіла двох загиблих з-під завалів будинку після російського авіаудару 19 квітня.