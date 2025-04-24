У Костянтинівці Росія вбила "Смерчем" з фугасною частиною жінку з дитиною – фото

РСЗВ "Смерч" (Фото: скриншот відео)

Увечері 23 квітня Росія вдарила по Костянтинівці Донецької області з реактивної системи залпового вогню "Смерч" з невіддільною фугасною головною частиною. Загинула жінка з дитиною, ще одна жінка та чоловік отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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У період з 22:05 до 22:10 російська армія завдала чотири ракетних удари по приватному сектору міста.

Загинули 12-річна дівчинка та 40-річна жінка.

Окрім того, зазнали поранень 30-річний чоловік і 47-річна жінка. У них діагностовано мінно-вибухові травми, порізи та перелами. Жінку у важкому стані доставлено до лікарні.

Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура