В Кривом Роге простились с матерью и тремя детьми, которых убила ракета РФ – фото LIGA.net

Женщину нашли под завалами вечером в день атаки, а на утро обнаружили и тела трех детей. Самой маленькой девочке было два месяца

Фото: Мария Пунтус/LIGA.net

В Кривом Роге 14 ноября похоронили погибших в результате ракетного удара РФ женщину и трех детей. LIGA.net публикует фотографии с церемонии прощания.

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В результате российского удара баллистикой по пятиэтажке 11 ноября погибла почти целая семья – 32-летняя женщина, ее сыновья 10 и двух лет, а также двухмесячная дочь. В живых остался только муж.

Фото: Мария Пунтус/LIGA.net

Фото: Мария Пунтус/LIGA.net

Фото: Мария Пунтус/LIGA.net

Фото: Мария Пунтус/LIGA.net