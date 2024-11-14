В Кривом Роге простились с матерью и тремя детьми, которых убила ракета РФ – фото LIGA.net
В Кривом Роге 14 ноября похоронили погибших в результате ракетного удара РФ женщину и трех детей. LIGA.net публикует фотографии с церемонии прощания.
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В результате российского удара баллистикой по пятиэтажке 11 ноября погибла почти целая семья – 32-летняя женщина, ее сыновья 10 и двух лет, а также двухмесячная дочь. В живых остался только муж.
- Утром 11 ноября оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу – попали в пятиэтажку. Поздно вечером из-под завалов достали тело женщины.
- Утром 12 ноября спасатели достали из-под завалов тела трех ее детей.