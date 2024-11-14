У Кривому Розі попрощалися з матір'ю та трьома дітьми, яких вбила ракета РФ – фото LIGA.net
У Кривому Розі 14 листопада поховали загиблих внаслідок ракетного удару РФ жінку та трьох дітей. LIGA.net публікує фото з церемонії прощання.
Внаслідок російського удару балістикою по п'ятиповерхівці 11 листопада загинула майже ціла родина – 32-річна жінка, її сини 10 і двох років, а також двомісячна донька. В живих залишився лише чоловік.
- Вранці 11 листопада окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу – поцілили у п'ятиповерхівку. Пізно ввечері з-під завалів дістали тіло жінки.
- Зранку 12 листопада рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох її дітей.