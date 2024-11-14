У Кривому Розі попрощалися з матір'ю та трьома дітьми, яких вбила ракета РФ – фото LIGA.net

Жінку знайшли під завалами ввечері в день атаки, а на ранок виявили і тіла трьох дітей. Найменшій дівчинці було два місяці

Фото: Марія Пунтус/LIGA.net

У Кривому Розі 14 листопада поховали загиблих внаслідок ракетного удару РФ жінку та трьох дітей. LIGA.net публікує фото з церемонії прощання.

Внаслідок російського удару балістикою по п'ятиповерхівці 11 листопада загинула майже ціла родина – 32-річна жінка, її сини 10 і двох років, а також двомісячна донька. В живих залишився лише чоловік.

Фото: Марія Пунтус/LIGA.net

Фото: Марія Пунтус/LIGA.net

Фото: Марія Пунтус/LIGA.net

Фото: Марія Пунтус/LIGA.net