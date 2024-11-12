У Кривому Розі з-під завалів п’ятиповерхівки дістали тіла трьох дітей

У Кривому Розі загинула ціла родина. З-під завалів дістали жінку і трьох її дітей. Найменша загибла - двомісячна дівчинка

Фото: ДСНС

З-під завалів п’ятиповерхівки у Кривому Розі, по якій росіяни вгатили балістикою, дістали тіла двох дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя", – написав він.

Рятувальники шукають ще одного малюка.

Удару по будинку у Кривому Розі Росія завдала вранці 11 листопада. Окупанти били балістикою.

Пізно ввечері з-під завалів дістали тіло жінки.

ОНОВЛЕНО О 07:58. Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки, їй було менше ніж рік. Загалом в результаті атаки РФ у Кривому Розі загинули чотири людини. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

Кореспондентка телемарафону повідомила, що у Кривому Розі загинула ціла родина. З-під завалів дістали хлопчиків 10 і двох років, а також двомісячну дівчинку.