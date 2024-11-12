Росія скинула КАБи на Запорізьку область: у багатоповерхівці заблоковані люди
Росіяни завдали кілька авіаударів по Запорізькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Окупанти поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах.
У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.
Вибухи у Запорізькій області були близько 04:15.
- Вдень 7 листопада росіяни вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами., в результаті чого загинули 10 людей. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та онкодиспансер.
- В ніч проти 11 листопада війська РФ завдали трьох авіаударів по Запоріжжю: загинув чоловік, 22 особи постраждали.