Росія скинула КАБи на Запорізьку область: у багатоповерхівці заблоковані люди

Ілюстративний скриншот з відео Міноборони РФ

Росіяни завдали кілька авіаударів по Запорізькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Окупанти поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах.

У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція.

Вибухи у Запорізькій області були близько 04:15.