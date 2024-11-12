Россия сбросила КАБы на Запорожскую область: в многоэтажке заблокированы люди

Иллюстративный скриншот с видео Минобороны РФ

Россияне нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.

В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.

Взрывы в Запорожской области были около 4:15.