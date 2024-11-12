Россия сбросила КАБы на Запорожскую область: в многоэтажке заблокированы люди
Россияне нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
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Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.
В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция.
Взрывы в Запорожской области были около 4:15.
- Днем 7 ноября россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли 10 человек. Тогда Россия запустила по областному центру сразу семь КАБов. Разрушения и повреждения получили жилые дома и онкодиспансер.
- В ночь на 11 ноября войска РФ нанесли три авиаудара по Запорожью: погиб мужчина, 22 человека пострадали.