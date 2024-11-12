В Кривому Роге из-под завалов пятиэтажки извлекли тела трех детей

В Кривому Роге из-под завалов пятиэтажки извлекли тела трех детейобновлено
Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, по которой россияне ударили баллистикой, достали тела двух детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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"Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни", – написал он.
Спасатели ищут еще одного ребенка.
Удар по дому в Кривом Роге Россия нанесла утром 11 ноября. Оккупанты били баллистикой.
Поздно вечером из-под завалов достали тело женщины.
ОБНОВЛЕНО В 07:58. Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки, ему было меньше одного года. В результате атаки РФ в Кривом Роге погибли четыре человека. Поисково-спасательная операция завершена.
- В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.
- Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.
- 12 ноября россияне ударили КАБами по Запорожской области: в многоэтажке заблокированы люди.