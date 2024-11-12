В Кривому Роге из-под завалов пятиэтажки извлекли тела трех детей

Младшему погибшему ребенку не было и года

Фото: ГСЧС

Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, по которой россияне ударили баллистикой, достали тела двух детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни", – написал он.

Спасатели ищут еще одного ребенка.

Удар по дому в Кривом Роге Россия нанесла утром 11 ноября. Оккупанты били баллистикой.

Поздно вечером из-под завалов достали тело женщины.

ОБНОВЛЕНО В 07:58. Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки, ему было меньше одного года. В результате атаки РФ в Кривом Роге погибли четыре человека. Поисково-спасательная операция завершена.