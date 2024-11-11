Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов пятиэтажки достали тело женщины

Под завалами дома, вероятно, находятся еще трое детей

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Из-под завалов пятиэтажного дома в Кривом Роге, в который утром 11 ноября попала российская баллистическая ракета, достали тело женщины. Об этом сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Деблокировано тело женщины", – написал Вилкул.

Лысак подтвердил, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома извлекли тело женщины.

"Это первая погибшая из-за утренней атаки на город. Искренние соболезнования родным", – добавил глава ОВА.

Он отметил, что под завалами, вероятно, находятся еще трое детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Утром 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки ранены 14 человек. Местные власти сообщали, что под завалами находятся трое детей и женщина.

В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.

Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.

Ранним утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего в ряде областей и Киеве ввели экстренные отключения света.