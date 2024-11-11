Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів п’ятиповерхівки дістали тіло жінки

Під завалами будинку, ймовірно, перебувають ще троє дітей

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

З-під завалів п’ятиповерхового будинку в Кривому Розі, в який вранці 11 листопада влучила російська балістична ракета, дістали тіло жінки. Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Деблоковано тіло жінки", – написав Вілкул.

Лисак підтвердив, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіло жінки.

"Це перша загибла через ранкову атаку на місто. Щирі співчуття рідним", – додав глава ОВА.

Він зазначив, що під завалами, ймовірно, перебувають ще троє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Уранці 11 листопада окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки поранено 14 людей. Місцева влада повідомляла, що під завалами перебувають троє дітей та жінка.

У ніч проти 11 листопада Росія завдала трьох авіаударів по Запоріжжю, вбивши одну людину та поранивши ще 20.

Також окупанти ударними дронами вбили у Миколаєві п'ятьох людей.

Рано-вранці 11 листопада Росія підіймала у небо стратегічну авіацію, через що в низці областей та Києві впровадили екстрені відключення світла.