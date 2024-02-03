В Криворожском районе уничтожена российская ракета

Россия в очередной раз пыталась атаковать ракетами

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

Днем 3 февраля в Криворожском районе Днепропетровской области украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили очередную ракету оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету", – написал Лысак.

В 15:41 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.

Тревога в Кривом Роге была объявлена с 15:37 до 16:11.

ДОПОЛНЕНО В 16:37. Воздушное командование "Восток" уточнило, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.