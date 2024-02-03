В Криворожском районе уничтожена российская ракета

В Криворожском районе уничтожена российская ракетадополнено
Днем 3 февраля в Криворожском районе Днепропетровской области украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили очередную ракету оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
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"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники уничтожили вражескую ракету", – написал Лысак.
В 15:41 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.
Тревога в Кривом Роге была объявлена с 15:37 до 16:11.
ДОПОЛНЕНО В 16:37. Воздушное командование "Восток" уточнило, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
- Утром 3 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили о девяти сбитых вражеских "шахедах" над Украиной. Пять из них были сбиты над Днепропетровской областью. Было попадание в объект энергетики в Кривом Роге, из-за чего около 15 000 домов остались без света.
- На данный момент в Кривом Роге уже вернули энергоснабжение для всех домов.