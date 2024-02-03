У Криворізькому районі знищено російську ракету

У Криворізькому районі знищено російську ракетудоповнено
Вдень 3 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровської області українські Сили протиповітряної оборони знищили чергову ракету окупантів. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
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"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету", – написав Лисак.
О 15:41 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Тривогу у Кривому Розі було оголошено з 15:37 до 16:11.
ДОПОВНЕНО О 16:37. Повітряне командування "Схід" уточнило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
- Зранку 3 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі, через що близько 15 000 домівок залишилися без світла.
- Станом на зараз у Кривому Розі вже повернули енергопостачання для всіх будинків.