У Криворізькому районі знищено російську ракету
Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

Вдень 3 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровської області українські Сили протиповітряної оборони знищили чергову ракету окупантів. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету", – написав Лисак.

О 15:41 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Тривогу у Кривому Розі було оголошено з 15:37 до 16:11.

ДОПОВНЕНО О 16:37. Повітряне командування "Схід" уточнило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

  • Зранку 3 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття дев'яти ворожих "шахедів" над Україною. П'ять з них було збито над Дніпропетровською областю. Було влучання в об'єкт енергетики у Кривому Розі, через що близько 15 000 домівок залишилися без світла.
  • Станом на зараз у Кривому Розі вже повернули енергопостачання для всіх будинків.
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